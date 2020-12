Özcan Akyol maakt nieuwe reeks Onze man in Deventer

Afgelopen jaar sprak de columnist van deze site met onder anderen Freek de Jonge, Dione de Graaff en Ab Osterhaus. Met wie Akyol komend jaar gaat praten, is nog niet bekend.



,,Ik kijk er ontzettend naar uit om weer een bonte stoet aan interessante mensen bij mij in mijn woonkamer te mogen ontvangen voor een goed gesprek", laat de presentator weten.



Eus is in ieder geval 38 weken lang te horen. De eerste uitzending is in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 januari van 00.00 tot 01.00 uur.