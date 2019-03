Özcan onderzoekt mediakloof: ‘Voor Hilversum is Terneuzen fokking ver weg’

Een redacteur van het NOS Journaal belde Özcan Akyol, voor commentaar op een actuele kwestie. De schrijver en columnist van deze krant voerde een voorgesprek met de journalist, die besloot dat ze ‘Eus’ graag sprekend in de bulletins wilde hebben.



Akyol: ,,Ze vroeg waar ik woonde. In het oosten, antwoordde ik.’’



De NOS-redacteur: ,,Ah, in Oost. Prima, we komen er zo aan.’’



Akyol: ,,Nee, niet in Amsterdam-Oost, maar in het oosten van het land.’’



De redacteur: ,,Oei, dat is te lastig. Sorry, maar we zoeken toch nog even verder.’’



Waargebeurd, vertelt Akyol meesmuilend, in een koffietent op de Brink in zijn woonplaats Deventer. In de driedelige NTR-documentairereeks Eus in Medialand probeert Akyol vanaf vanavond de mediakloof tussen de Randstad in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder met de rest van het land in beeld te brengen.