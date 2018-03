Ozzy Osbourne woest op concert-promotor

Ozzy heeft een optreden gepland staan in de O2 Arena in Londen, maar nu eist AEG dat de rockster ook een show in LA doet, anders gaat het hele feest niet door. De Brit ziet dit als een schending van het zogenaamde 'anti-trustrecht', waarmee het bedrijf zichzelf een monopoliepositie verschaft.

Osbourne had zijn zinnen gezet op een show in het nabijgelegen Forum in Inglewood, zodat er Staples Center en The Forum tegen elkaar op zouden bieden, waardoor hij uiteindelijk zijn zakken kon vullen. AEG ziet dit niet zitten en komt met harde eisen: ,,Indien de heer Osbourne binnen een straal van 40 kilometer van LA optreedt, dan moet hij te allen tijde optreden in Staples Center. Alleen op die manier kan hij zijn toelage opstrijken. Wat betreft optreden in de O2 Arena; dat gaat alleen maar gebeuren als hij meewerkt met AEG in LA," luidt het statement van de concert-promotor.