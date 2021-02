P!nk en dochter Willow Sage boeken succes in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 27 februari. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 11 zittenblijvers, 12 stijgers en 14 zakkers.

37 (--) MISS YOU- Tungevaag, Sick Individuals, Marf

De Top 40 telt deze week zes namen die we nog niet eerder in de Top 40 mochten verwelkomen. Hans Teeuwen en Bjørgen komen via Lockdown Lul voor het eerst in de lijst en dat is ook het geval met de Noors-Nederlandse combinatie van Tungevaag, Sick Individuals en Marf. Miss You verscheen al in november van het afgelopen jaar en de track levert vier heren deze week een debuut in de Top 40 op – Miss You is nieuw op nummer 37.

29 (--) COVER ME IN SUNSHINE- P!nk + Willow Sage Hart

Cover Me In Sunshine is voor P!nk haar 37e Top 40 en daarmee overtreft ze de 36 hits van Anouk. Alleen Madonna en Rihanna stonden vaker in de Nederlandse hitlijst. P!nk helpt haar dochter Willow Sage Hart ook aan een Top 40-hit. Met haar negen levensjaren is ze de eerste Top 40-artiest die in de 10’s is geboren en ook werd Willow de jongste artiest ooit die een Alarmschijf wist te scoren. Cover Me In Sunshine is de hoogste nieuwe in de Top 40 op nummer 29.

14 (15) FLOATING THROUGH SPACE- Sia x David Guetta

De meest succesvolle act uit Australië en de meest succesvolle act uit Frankrijk staan met twee hits in de lijst: Sia en David Guetta. Let’s Love levert zes plekken in op nummer 31 terwijl Floating Through Space een plekje wint op nummer 14. Iedere week krijgen hits punten – één puntje voor de nummer 40 en zo oplopend naar 40 punten voor de nummer 1. David Guetta komt deze week op 13.999 punten en dat betekent dat hij volgende week de tweede artiest ooit zal worden die de 14.000 punten-grens passeert. Alleen Rihanna wist hem voor te gaan. Het verschil met haar bedraagt nog 742 punten en dat verschil kan Guetta dit jaar wel eens weg gaan werken.

1 ( 5) WELLERMAN (220KID x BILLEN TED REMIX)- Nathan Evans

The Kid Laroi maakt met Without You een pas op de plaats op nummer 3 en na vijf weken op nummer 1 zakt Drivers License van Olivia Rodrigo naar nummer 2. Nathan Evans stijgt met Wellerman vier plaatsen en is de nieuwe nummer 1 van Nederland. Evans is de tiende act uit Schotland met een nummer 1-hit en dat maakt hem de opvolger van Calvin Harris die de vorige Schot was op de eerste plek van de Top 40.

