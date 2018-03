Paasspektakel The Passion leeft al volop in de Amsterdamse Bijlmer

The Passion leeft al volop onder de bewoners van Amsterdam-Zuidoost. "Heel de Bijlmer praat over het evenement. We zien er echt naar uit", zegt stadsdeelvoorzitter Muriël Dalgliesh. Het Amsterdamse stadsdeel verwacht donderdag minimaal 20.000 bezoekers te verwelkomen op de ArenA Boulevard.

,,We hebben uiteraard navraag gedaan bij andere steden waar we op kunnen rekenen", zegt Dalgliesh. Met de Amsterdam ArenA, de Ziggo Dome en AFAS Live in hetzelfde gebied heeft de gemeente de veiligheid op orde. ,,We zijn gewend aan grote evenementen in ArenAPoort. In samenwerking met de veiligheidspartners zorgen we dat de veiligheid optimaal gegarandeerd wordt."

Dalgliesh noemt de Bijlmer een ideaal decor voor de jaarlijkse muzikale vertolking van het lijdensverhaal van Jezus. ,,We hebben 150 geloofsgemeenschappen, behoorlijk wat. Ze hebben een rol gespeeld bij de voorbereiding. Dat maakt dat iedereen hoge verwachtingen heeft en een groot spektakel verwacht. We zijn echt trots. We kunnen niet wachten."

De stadsdeelvoorzitter benadrukt dat de zeventig leden tellende cast grotendeels uit eigen inwoners bestaat, want 47 leden zijn in het stadsdeel opgegroeid of wonen er nog. Onder hen hoofdrolspeelster Graziëlla Hunsel, verteller Noraly Beyer en de koorleden.

Dat de Bijlmer vijftig jaar bestaat maakt het extra speciaal. Het organiseren van The Passion is een van de hoogtepunten van de viering van dit jubileum. In november is het vijftig jaar geleden dat de eerste bewoners in de Bijlmer de sleutel van hun nieuwe huis kregen.

Het thema van The Passion is dit jaar 'ik zie jou'. Dalgliesh vindt het thema goed passen bij Amsterdam-Zuidoost, waar 130 verschillende culturen samenleven. ,,We zien elkaar in de Bijlmer en zijn er voor elkaar. Dat zorgt voor de verbinding die mensen met elkaar hebben. Diversiteit leidt tot verbinding."