Paay showt 'geweldige sexy' jurk en Bridget ontwaakt zonder zorgen

Sophia Loren (86) tóch weer op het witte doek: ‘Mijn hele leven barst ik al van de energie’

14 november Eigenlijk had Sophia Loren (86) haar filmcarrière al afgerond. Maar haar zoon, regisseur Edoardo Ponti, wist haar nog één keer te overhalen voor een imposante vertolking. In The Life Ahead (La Vita Davanti A Sé) schittert zij nog eenmaal in een rol die refereert aan haar eerdere filmpersonages: vrouwen met overlevingsdrang.