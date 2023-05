Panel slaat steil achterover bij onthulling gemaskerde dragqueen, maar deze BN’er wint Make up your mind

Met videoDe mysterieuze gemaskerde dragqueen ‘Flash Gorgeous’ heeft zaterdagavond voor verbijstering gezorgd in de finale van Make up your mind . Zelfs na de onthulling herkende het radende panel de BN’er achter de make-up niet. En toen moest de gastqueen van de avond nog komen.

In de succesvolle RTL 4-show laten BN’ers zich transformeren tot dragqueens, waarna een panel moet raden wie schuilgaan achter de bonte outfits en kleurrijke make-up. Flash Gorgeous vormde sinds haar eerste optreden twee weken geleden het grootste mysterie van het programma: wie zat er toch achter het knalroze masker?

De queen haalde moeiteloos de finale, waar het panel zaterdagavond nog altijd geen idee had om wie het ging. Ze wisten zelfs niet zeker of er een man of vrouw onder het masker vandaan zou komen. Één ding was duidelijk: de queen deed het geweldig. ,,Ik krijg gewoon kippenvel’’, zei gastpanellid Soy Kroon over de acteerprestaties. ,,Zelfs op mijn billen. Het is zó goed.’’

Teamcaptain Fred van Leer zette zijn geld uiteindelijk in op youtuber Kalvijn, zijn concurrent Nikkie de Jager op dj Tony Junior. Voor Nikkie was de bekendmaking in de finale extra pijnlijk, want de vermomde BN’er bleek een van haar beste vrienden. De ‘flash’ in de naam verwijst naar een flits en de deelname van de ster aan Het perfecte plaatje, de dierenprint in de kleding naar de rol die de persoon ooit speelde in Zoop.

Bij het eerste optreden droeg Flash Gorgeous daarnaast een tas in de vorm van een Musical Award, de prijs die musical The Bodyguard won en waarin de bekendheid meespeelde. Vanwege die musical-link zong de queen in de finale ook met musicalster Willemijn Verkaik. Waren ze in de hints nou maar over Koffietijd begonnen, waar de meeste mensen de man tegenwoordig van kennen.

Want achter het masker zat Patrick Martens. Het panel sloeg bij de onthulling steil achterover. ,,Oh my god, nee. Wat erg’’, kon gastpanellid Jamai Loman alleen maar uitbrengen. ,,Ik krijg een hartaanval, ik word gek’’, riep De Jager zelfs. ,,Ik hoor je stem, maar ik zie het niet’’, aldus Jamai.

Wie is de gastqueen?

Net bekomen van de schrik kwam de gastqueen op het toneel om de winnaarstrofee uit te reiken. Fred en Soy dachten in de grootse verschijning Joke Bruijs te herkennen, terwijl Nikkie en Jamai eerder dachten aan Ron Brandsteder.

De naam van de queen, Skinny Jeany, bleek te verwijzen naar spijkerstof, en doordenkend naar Kopspijkers kon je dan uitkomen bij de identiteit: Jack Spijkerman.

De winnaar van de avond werd uiteindelijk Ria Sangria, achter wie Jeroen van der Boom bleek te zitten:

