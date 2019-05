Papa Harry heel even Haagse Harry

Wat geef je als prinses aan een wereldberoemde prins, die net vader is geworden van de bekendste baby op aarde? Prinses Margriet, tante van koning Willem-Alexander, overhandigt een wit stukje stof aan prins Harry, jongste zoon van prins Charles en wijlen prinses Diana.

Een nanoseconde zie je bij de vader van Archie Harrison Mountbatten-Windsor - nog geen 100 uur oud - de universele vertwijfeling die iedere nieuwe papa kent: Wat? Is? Dit? Direct daarna: de ontroering. Het uitvouwen. Ahhhh, een rompertje voor kleine Archie. Twee zoenen van de prins voor de prinses als dank.

Een paar uur eerder heeft Margriet hem nog met drie Hollandse pakkerds op zijn blozende wangen verwelkomd bij zijn eerste werkbezoek als vader, aan het Zuiderpark in Den Haag. Over exact een jaar worden hier de Invictus Games gehouden. Het initiatief voor die sportwedstrijden voor gewond geraakte militairen komt van Afghanistan-veteraan prins Harry. Ofschoon ook de niet-barende ouders in Nederland sinds dit jaar geen twee, maar vijf dagen verlof krijgen van hun werk, heeft Harry zo kort na de geboorte zijn zoon en echtgenote Meghan een dagje alleen gelaten.

Zo belangrijk vindt hij het doel, zo fijn is ook de immense media-aandacht die dit evenement dankzij de geboorte van Archie krijgt, van Nederlandse, Britse én Amerikaanse cameraploegen.

Harry kennen ze wel in Den Haag, maar dan toch vooral stripheld Haagse Harry. Dat de Britse prins het Zuiderpark bezoekt is vele voorbijgangers ontgaan. Een wandelaar stamelt verbaast, als de prins op z’n dooie akkertje voorbij fietst door het park: ,,Harry, ben jij dat werkelijk?’’ De prins kan niet anders dan knikken. Hij is het echt, op zijn oer-Nederlandse fiets met een houten kist voorop die hem over - in sportief opzicht – heilige grond laat zoeven.

Exact op de plek waar FC en ADO Den Haag tot 2007 grote successen en immense dieptepunten kende in het karakteristieke stadion, is nu een ander fraai gebouw verrezen: de Sportcampus. Studenten die les hebben in het gebouw zijn massaal naar buiten gestroomd om de buitenlandse gast met applaus te verwelkomen. Binnen wil Harry vooral met de potentiële Nederlandse deelnemers van de Invictus Games praten. En dan niet over de geboorte van Archie, maar over hun levens, hun ervaringen in het leger, hun sportieve dromen.

,,Ik wilde nog een geintje maken,’’ bekent boogschutter Paul Gommers uit Apeldoorn, die de prins lang sprak. ,,In het Engels is handboogschieten archery. En Meghan en hij hebben hun zoon natuurlijk Archie genoemd, dat lijkt er wel op. Maar ik heb me er toch maar niet aan gewaagd. Hij is hier niet voor zijn zoon, hij is hier voor dit toernooi.’’ Tweemaal nam Gommers al deel aan de Invictus Games, of hij volgend jaar ook deelneemt in Den Haag is de vraag. ,,Ik ben niet gewond geraakt in Afghanistan, maar juist in deze stad. Dat maakt het wel een pijnlijke herinnering.’’

Veteraan

Als landmachtsoldaat was hij toegevoegd aan het Korps Mariniers toen hij in 2007 Veteranendag-nieuwe-Stijl moest aankondigen met een parachutesprong die eindigde op een ponton in de Hofvijver. ,,Die verschillende delen werden bij elkaar gehouden door ijzeren klinknagels. Eén daarvan ging dwars door mijn linkerschoen, mijn voet verbrijzelde. Na bijna 10 jaar vergeefs revalideren heb ik er toch maar voor een amputatie. Tegen een maat die zijn been was kwijtgeraakt, merkte ik op: ik wou dat dát mij was overkomen. Eerst sprak hij drie dagen niet met me, daarna zei hij: ik begrijp je wel.’’

Omdat het Harry in Den Haag om de Invictus Games ging en heel even niet om Archie, nam hij amper babycadeau’s mee terug naar huis, Frogmore Cottage in Windsor. Twee uitzonderingen: het rompertje van prinses Margriet, met het opschrift Invictus Games. En de tekening van het gezin die Gommers’ 7-jarige dochter Dewy gemaakt heeft van het jonge gezin. ,,Dewy liep bij de Invictus Games in Orlando per ongeluk tegen Harry op en in Toronto heeft ze hem ook ontmoet. Nu zagen ze elkaar weer. Maar eindelijk heb ik hem ook eens gesproken, dat werd wel tijd. Hij is echt één van de jongens, hij begrijpt alles wat je vertelt, voelt mee. Dat is zo fijn.’’

