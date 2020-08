Paris Hilton doet boekje open over mishandelingen op kostschool

Paris Hilton doet in haar nieuwe documentaire This is Paris , die op 14 september op haar YouTube-kanaal in première gaat, een boekje open over de verschrikkelijke tijd die zij doormaakte op een kostschool in Utah. Daar werd ze naar eigen zeggen ,,mentaal en fysiek mishandeld’’.

Op haar zeventiende werd de actrice en realityster door haar ouders naar de kostschool gestuurd. Maar bijna direct nadat ze aankwam, ging het mis, vertelt ze in een interview met People. ,,Ik wist dat het erger zou worden dan waar ook. Vanaf het moment dat ik wakker werd tot ik naar bed ging, was het de hele dag schreeuwen in mijn gezicht, tegen me schreeuwen, een voortdurende marteling’’, zegt Paris (39) over de gebeurtenissen die dagelijks plaatsvonden.

Ook de docenten zeiden volgens haar vreselijke dingen. ,,Ze gaven me constant een slecht gevoel over mezelf en pestten me. Ik denk dat het hun doel was om ons te breken. En ze mishandelden ons fysiek, sloegen en wurgden ons. Ze wilden de kinderen angst inboezemen, zodat we te bang zouden zijn om ongehoorzaam te zijn.’’

,,Ik had elke dag paniekaanvallen en moest huilen’’, vervolgt ze. ,,Ik voelde me zo ellendig. Ik voelde me een gevangene en ik haatte het leven.’’

Paris vindt het belangrijk om er nu open over te zijn. ,,Ik heb mijn waarheid zo lang begraven. Maar ik ben trots op de sterke vrouw die ik ben geworden. Mensen denken misschien dat alles in mijn leven gemakkelijk voor me is geworden, maar ik wil de wereld laten zien wie ik werkelijk ben.’’