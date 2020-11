Paris Jackson klinkt als zusje van Billie Eilish of nichtje van Lana del Rey

I Like To Move It-dj overleed aan ketamine­ver­gif­ti­ging: ‘Was een ongeluk’

17 november Twee maanden na de dood van dj en muziekproducer Erick Morillo (49) is de oorzaak van zijn overlijden bekend. Een lijkschouwer heeft aan Amerikaanse media bevestigd dat Morillo, die vooral bekend is van zijn hit I Like To Move It onder de artiestennaam Reel 2 Real, is overleden aan een ketaminevergiftiging. Het zou gaan om een ongeluk.