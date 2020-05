Paris Jackson zet in thuisquarantaine tatoeage bij zichzelf

Paris gaat met een professionele naald en handschoentjes te werk, zo is te zien op de beelden die ze vandaag via haar Instagram Story deelt. De 22-jarige zit gehurkt met haar knie omhoog terwijl ze een kronkelend design op haar kleine teen vereeuwigt.



In maart ging Paris nog naar buiten om een tatoeage aan te laten brengen. Ze liet toen naar aanleiding van een quote uit The Lord of the Rings in elfentaal een zinnetje tatoeëren dat zich vertaalt als ‘een licht uit de schaduw zal opkomen’.