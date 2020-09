Pathé ontving sinds heropening 2 miljoen bezoekers

Door de coronamaatregelen kunnen bioscopen nog steeds niet de volledige capaciteit benutten. Maar Pathé stelt heel blij te zijn met het behaalde resultaat de afgelopen vier maanden. ,,Hoewel we in een normale setting veel meer bezoekers hadden kunnen ontvangen, zijn wij in de huidige omstandigheden verheugd dat alweer 2 miljoen bezoekers sinds de heropening ons hebben weten te vinden”, stelt commercieel directeur Doron Kurz. ,,Dit aantal en het succes van recente films geven ons vertrouwen voor de toekomst.”



Uit onderzoek dat het bedrijf heeft laten doen onder bezoekers, blijkt dat 85 procent tevreden is over de ‘anderhalve meterfilmbeleving’. Zij vinden dat bioscopen met kuchschermen, looproutes en betere luchtcirculatie voldoende doen om de veiligheid in de theaters te waarborgen.



De filmsector heeft het zwaar te verduren door de coronacrisis. Alle bioscopen waren tussen half maart en begin juni gesloten; sindsdien mogen theaters een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Een ander probleem is dat Hollywood veel nieuwe titels blijft uitstellen, uit angst niet uit de kosten te komen door de corona-epidemie. Veel bezoekers kijken nu reikhalzend uit naar de nieuwe Bond-film No Time To Die, die half november in première zou moeten gaan.