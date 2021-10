Patricia is compleet ingepakt en Nienke verklapt hoe haar kilo’s verdwijnen

Prinses Beatrix tegen spierziek­te­pa­tiën­ten: ‘Geef niet op en wees sterk’

9:30 Volgens prinses Beatrix is gedegen wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bron van hoop voor mensen met spierziekten. ,,En het is zo wezenlijk dat er iets geboden wordt dat hoop kan brengen”, vertelde de 83-jarige prinses aan Jan Slagter tijdens een tv-special over het 65-jarig bestaan van het Prinses Beatrix Spierfonds.