Patricia Paay haalt al 86.000 euro op voor Diergaarde Blijdorp

‘Wat een bedrag!’, schrijft Patricia bij een foto van zichzelf bij de wasberen in de dierentuin. De zangeres zet sinds ze de actie begin deze week heeft opgezet dagelijks een andere diersoort in de schijnwerpers.

‘Vandaag in de spotlight de wasbeer, oftewel de raccoon, die ik ook nog ken uit Amerika. Blijdorp heeft nu tien wasberen in het verblijf en eentje in quarantaine om later toegevoegd te worden aan de groep. Alle wasberen komen vanuit de opvang van Stichting AAP of via haar contacten’, aldus Patricia, die de wasberen ook zelf ‘een emmer brokken en fruit’ mocht voeren. ‘Ze vonden het heerlijk’, besluit de diva.

Als Rotterdamse is Patricia zeer begaand met het lot van de dierentuin. Na een nieuwsuitzending over het noodlijdende Blijdorp waardoor er wellicht zelfs dieren weg moeten, besloot ze meteen in actie komen. In een eerder gesprek met deze site zei ze hierover: ,,Wij kunnen naar de voedselbank als we het niet meer redden, maar waar kunnen die dieren dan naartoe?’’

De zangeres moet er niet aan denken dat de diergaarde uiteindelijk helemaal verdwijnt. ,,Ik ging er met mijn opa en oma als kind al naartoe. Het is echt een uitje waar je even kunt ontspannen. Maar ook voor scholen zijn er lessen over de dieren die heel leerzaam zijn. Eigenlijk hoort het gewoon bij de opvoeding van ieder kind.”

