Patricia Paay mag bijna 100.000 euro aan giften toch houden

Het Leiderdorpse bedrijf Osuro Holding , dat geld terugeiste van tv-persoonlijkheid Patricia Paay, ziet af van verdere juridische stappen tegen haar. De firma wilde circa 93.000 euro terug van de oud-zangeres omdat het om geleend geld zou gaan. De rechtbank oordeelde recent al dat van 83.000 euro niet kon worden aangetoond dat het geen gift was. Van 10.000 euro mocht Osuro nog bewijzen aandragen dat het om een lening ging. Maar daarvan ziet het bedrijf nu af, meldt de rechtbank in Breda.

Osuro gaf in de periode dat het bedrijf werd geleid door een vriend van Paay flinke bedragen aan haar waarmee ze onder meer een auto aanschafte en waarmee rekeningen werden betaald. Ook stuurde de zangeres facturen door die Osuro dan betaalde.Formeel moet de rechtbank nog uitspraak doen over het geschil tussen het bedrijf en Paay , maar vaststaat nu al dat de voormalige zangeres de volledige 93.000 euro mag houden.

Patricia Paay heeft altijd ontkend dat ze geld leende bij Osuro. Volgens Paay was zij bevriend met de voormalig bestuurder van het bedrijf en hielpen zij elkaar op financieel gebied. De tv-persoonlijkheid zou vanaf 2015 verschillende bedragen van Osuro hebben ontvangen, het bedrijf dat is opgericht door haar goede vriend Robbert Rijsbergen. Nadat hij in 2017 als directeur aan de kant was gezet, ontdekte zijn zoon (met wie hij in onmin leeft, red.) in totaal 1,75 miljoen euro aan dubieuze betalingen in de bedrijfsadministratie. Volgens de zoon heeft Paay in totaal 93.000 euro van Osuro ontvangen.

Sinds het vertrek van Robbert Rijsbergen bij Osuro probeerde zijn zoon financieel orde op zaken te stellen, onder meer door onderzoek te laten doen naar een groot aantal niet verklaarde betalingen in 2015 en 2016. Een deel van het geld bleek te zijn gebruikt voor betalingen aan goksites. Of de vordering op Paay onderdeel was van het financieel opschonen van het bedrijf, is onduidelijk.

Recent werd duidelijk dat Osuro, als extra drukmiddel om de bijna een ton terug te krijgen, met goedkeuring van een rechter beslag had laten leggen op de momenteel te koop staande woning van Patricia Paay (70) in het Brabantse Wernhout. Het pand, waar Paay woont met haar echtgenoot Robbert Hinfelaar, wordt aangeboden voor 275.000 euro. De directeur van Osuro bevestigde eerder de vordering en openstaande schuld, maar wilde verder geen toelichting geven.