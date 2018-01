Patser-regisseurs slepen derde Bad Boys-film in de wacht

Bad Boys For Life wordt de derde film in de reeks over het agentenduo Mike Lowrey en Marcus Burnett, gespeeld door Will Smith en Martin Lawrence. De twee zijn opnieuw van de partij, net als producent Jerry Bruckheimer. Adil en Bilall volgen met hun derde Amerikaanse project Michael Bay op die zowel de eerste als tweede film regisseerde. De voorgangers, Bad Boys en Bad Boys II, stammen uit 1995 en 2003.



Adil en Bilall hebben momenteel in België een hit in handen met de Vlaams-Nederlandse film Patser. De film, waarin Ali B zijn acteerdebuut maakt in de rol van een maffiabaas, draait vanaf morgen in Nederland in de bioscoop.