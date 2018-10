Patty bedolven onder complimenten na hilarische Televizier-speech

Volledig scherm © screenshot AVROTROS De inmiddels 63-jarige presentatrice annex polderdiva was uitgenodigd om tijdens de show de Televizier Talent Award uit te reiken. Die ging uiteindelijk naar Kaj Gorgels (RTL 5), maar toen hij de prijs kreeg overhandigd sidderden een afgepakt AFAS Live en de kijkers thuis nog na van Brards lachwekkende adviezen die dropen van de zelfspot.



Brard sprak sprak waarschuwende woorden richting jonge presentatoren. ,,Jullie hebben nog een lange, vernederende en soms fysiek pijnlijke weg te gaan. Je komt als moderne BN'er echt niet meer weg met alleen een eigen programma. Er zijn ook nog gastoptredens, jurypanels, en heel veel tv-spelletjes waar je als deelnemer moet opdraven'', aldus Patty die in Nederland topscorer is als het gaat om deelname aan tv-formats met een hoofdrol voor vaderlandse sterren.

Duizelingwekkend

Volgens Patty wil eigenlijk geen enkele Hollandse celeb het. ,,Je zou wel gek zijn om overal ja op te zeggen, maar uiteindelijk gebeurt het toch.'' Vervolgens kwam ze in haar speech met een bijna duizelingwekkende opsomming van programma's met BN'ers. Uit eigen ervaring: ,,Vervolgens krijg je bakken gezeik over je heen en weet je dat heel Nederland zit te wachten totdat je in een ravijn stort.'' En over anderen: ,,Soms moet je in je blote snikkel zoeken naar de ware liefde, dirigeren, vogels spotten, huizen inrichten, met drones vliegen en koffie drinken met Loretta. Als je echt álles hebt gedaan en ook nog met John de Mol, Erland Galjaard of Ron Brandsteder (een ex van Patty, red.) hebt geslapen, ben je in Nederland pas een echte ster.''

Na haar optreden is Patty's telefoon zo ongeveer ontploft. ,,Het regent positieve reacties'', vertelt ze lachend vanuit Ibiza waar ze vanmorgen vroeg samen met haar man Antoine naartoe vloog voor een 'welverdiend bijtankweekendje'. ,,Heerlijk die complimentjes, maar de eer komt niet alleen mij toe'', wil ze benadrukken.

De tekst van haar hilarische betoog werd geschreven door AvroTros-eindredacteur Patricia van Dinther en door Patty Brard 'hier en daar bijgepunt'. ,,Het was nog een heel gedoe om al die fragmenten te verzamelen waarin ik en anderen te zien zijn. We konden wegens rechten niet alles krijgen en er zijn BN'ers die niet meer willen dat bepaalde gênante momenten nog worden uitgezonden'', schetst Patty die bij hoge uitzondering ook een 'gewraakt' fragment toeliet van zichzelf. ,,Zoals die rotsmak die ik ooit op het water maakte na het springen van een hoge duikplank.''

Multitasken

Volgens Patty was het nog een heel gedoe om die ruim twee minuten tekst tijdens de Televiziershow goed te brengen. ,,Met mijn linkeroog moest ik op een beeldscherm het ritme van alle fragmenten in de gaten houden en voor mijn neus op afstand draaide op hoog tempo de tekst op een autocue. Heus, dat is multitasken in het kwadraat.'' Het ging haar, zo vindt ze zelf, goed af. ,,Alleen aan het einde liep ik met één zinnetje uit de pas. Pech! Maar ik kon me razendsnel herstellen.''

De presentatrice en voormalige LUV-zangeres heeft geen seconde spijt van haar inmiddels veel geprezen optreden. ,,Ik heb nog nooit zo waanzinnig veel complimenten voor iets gekregen'', jubelt ze. ,,Ik wilde dit heel graag en had, na enige aarzeling, toch de durf om dit live te doen. Heel even heb ik getwijfeld aan de inhoud. Zou die niet te scherp of plat zijn? Achteraf was het, getuige alle reacties, een schot in de roos. En goed voor de show. Die was de afgelopen jaren best netjes. Met mijn inbreng heb ik voor wat scherpe peper, noodzakelijke pit gezorgd. En nu maar hopen dat het Televizier Gala volgend jaar ook weer wat losser is.''

Wat ook hielp bij haar succes was de zorgvuldig gekozen outfit, aldus Patty die een jurk droeg van de Nederlandse couturier Claes Iversen. ,,Ik had mijn look expres heel clean gehouden en Claes gevraagd me te kleden. Als je chique gekleed bent, kan je je verbaal vaak meer permitteren. Dus het was in dit geval een optelsom van factoren: goede tekst, goede fragmenten, goede japon en ook nog een flinke dosis mezelf.''

Volledig scherm © privéfoto Patty Brard