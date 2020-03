Patty Brard: Dit is de meest memorabele verjaardag van m'n leven

65 jaar geworden vandaag, van harte!

,,Een heel gekke verjaardag, de meest memorabele in mijn leven.”



Het zou een memorabel feest worden in Hotel Arena vanwege de presentatie van je biografie.

,,Toen we twee weken geleden vernamen dat je –toen nog- maar met honderd man bij elkaar mocht, zijn, hebben we meteen gecanceld. We zaten op 200 uitnodigingen. De bloemen die ik had besteld, ga ik nu verloten onder mijn volgers op Instagram. Het zou mijn eerste grote feest worden, maar ach, er zijn zo ontzettend veel belangrijkere dingen. Het hoort misschien ook wel een beetje bij mijn leven: het gaat nooit zoals gepland. Als je vandaag denkt we gaan linksaf dan wordt het rechts en is ook nog de weg afgesloten.”



Je biografie is uit. Moeten collega-BN’ers vrezen?

,,Ik neem geen blad voor mijn mond, maar het is geen schandaalboek, zoals wordt beweerd. Het is vooral mijn persoonlijke verhaal. Antoinnette Scheulderman en Michel van Egmond (de schrijvers; red.) hebben me vijftien maanden gevolgd. Michel had inzage in mijn emails, whatsapp, telefoongesprekken, alles. Ze hebben het als het ware gemonteerd tot een documentaire op papier. Toen ik teruglas, dacht ik: gaat dit over mij?”



Je zit in een lockdown-situatie op Ibiza. Hoe ga je je verjaardag vieren?

,,Nou, de verwarming is stuk. We zitten zonder warm water. Onderdelen voor reparatie moeten uit Barcelona komen. Wassen is lastig, we koken keteltjes water voor het bad en zitten binnen met drie truien aan, maar ik klaag niet: anderen hebben het veel slechter.”