Patty Brard: ‘Het was een jaar van uitersten’

Emma Wortelboer gaat weer internet over na verkie­zings­grap Eurovision

8:29 BNNVara-gezicht Emma Wortelboer (24) ging gisteravond wederom het internet over met haar inmiddels beroemde enthousiasme tijdens het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. Bij een grapje over de Amerikaanse verkiezingen deelde het officiële account van het liedjesfestijn een foto van de presentatrice, die in 2019 de punten namens Nederland bekendmaakte.