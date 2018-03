Patty Brard: Maagverkleining was nodig om medische klachten te verhelpen

Quote In mijn geval is de overgang van de maag naar de slokdarm te groot, waardoor ik al tijden last heb van opborrelend maagzuur ,,Ik herken mezelf niet meer. Ik voel me al zó anders", aldus Patty, die de komende weken voor LINDA.tv haar afvalproces bijhoudt. Begin dit jaar ging volgens Brard, die al jaren worstelt met haar gewicht, de knop helemaal om. ,,Toen ik op een dag op de weegschaal ging staan, woog ik 97.9 kilo. Ik schrok me dood en dacht: nu is het klaar." Na veel omzwervingen ging ze uiteindelijk in België onder het mes voor een zogenoemde gastric bypass. Een gastric bypass of maagomleiding is een operatie waarbij de maag wordt verkleind en het spijsverteringskanaal wordt omgelegd. Letterlijk betekent de term omzeilen van de maag.



Volgens Patty ging ze niet alleen onder het mes om slanker te worden. Aan deze site vertelt ze dat er ook een medische reden is. ,,Een paar maanden geleden werd bij mij, door een arts in het Spaanse Marbella, een maaghernia vastgesteld. In mijn geval is de overgang van de maag naar de slokdarm te groot, waardoor ik al tijden last heb van opborrelend maagzuur. Heel irritant en ook pijnlijk. En in het verleden heb ik eens slokdarmbloedingen gehad. Door de maagverkleining zijn ook die fysieke problemen verholpen'', aldus Patty.

Bloeddruk

Ze benadrukt met de gastric bypass feitelijk 'meerdere vliegen in één klap te slaan. ,,Die hernia is verholpen, ik word lichter, mijn soms te hoge bloeddruk zal dalen en de kans dat ik door overgewicht diabetes zal krijgen, is verkleind.'' Patty blikt, ook al viel de ingreep haar best zwaar, weer wat positiever en beter in haar vel richting toekomst. ,,Ik ben nu 62 jaar en hoop er zonder al te veel problemen nog twintig in goede gezondheid bij te krijgen.''

Momenteel is Patty, die sinds januari ook geen druppel alcohol meer heeft gedronken en met haar man Antoine afwisselend in Nederland en op Ibiza woont, nog aan het herstellen van de ingreep bij onze zuiderburen. ,,Het is razend knap wat ze met mij hebben gedaan. Het enige wat in aan die kijkoperatie heb overgehouden zijn vijf gaatjes en dus even zoveel littekentjes die uiteindelijk zullen verdwijnen. En als ze zichtbaar blijven? Dan is dat pech! Ik ga toch niet meer in een piepkleine bikini op het strand liggen bakken. Gezondheid gaat voortaan boven uiterlijk vertoon.''

Dineren

Ze vervolgt, over de nasleep van de bypass: ,,De eerste twee weken mag je alleen maar vloeibaar eten. Maar gelukkig ben ik nu al van de pap af en hoef ik m'n aardappels niet meer met een staafmixer te pureren.'' Patty stelt dat ze na de operatie 'opnieuw moest leren eten'. ,,Ik was gewend om tijdens het eten te praten. Gezellig dineren en kletsen. Dat lukt niet meer en wordt zelfs afgeraden. Ik neem meer rust tijdens het eten en concentreer me meer dan ooit op wat en wanneer ik in mijn mond stop.'' Erg vindt ze dat niet. ,,De nieuwe manier van leven gaat me eigenlijk best makkelijk af. Ik zag er een beetje tegen op, maar het valt mee.''

Voormalig Shownieuws-presentatrice Patty merkt terzijde op dat ze niet slanker wil worden om eventuele nieuwe tv-klussen te scoren. ,,Welnee, die tijd is voorbij. Tv-maken is leuk, maar geen levensdoel. Het gaat me puur om mijn gezondheid en deze ingreep was geheel op medische indicatie. Dat ik lichter word is mooi meegenomen.'' Ze heeft al een globaal streefgewicht in gedachten. ,,De artsen hebben me verteld dat ik waarschijnlijk eenderde van mijn startgewicht zal verliezen. Op termijn zal ik dus weer tussen de 60 en 70 kilo wegen. Fijn! Dat wordt dus nieuwe kleding shoppen. Daar zegt geen vrouw natuurlijk nee tegen. Trouwens, wie denkt dat ik straks weer makkelijk in mijn oude LUV-jurkjes zal passen, heeft het mis. Die heb ik inmiddels allemaal verkocht. Balen? Welnee, die had ik op mijn leeftijd toch niet meer aangetrokken.''

Vanaf volgende week op @linda.tv #druk #draaien #lovinit #lovelinda #eerlijk #lief #mens #instapic #instadaily #instagram #goodlife Een foto die is geplaatst door null (@pattybrard) op 12 Mar 2018 om 8:26 PDT