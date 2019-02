‘Patty Brard tekent vierjarig contract bij Talpa’

Gisteren maakte Patty Brard al bekend te stoppen met haar wekelijkse bijdrage in RTL Late Night met Twan Huys op vrijdagavonden. Opvallend genoeg was ze gisteravond te zien als vervanger van Albert Verlinde in RTL Boulevard -concurrent 6 Inside op SBS 6.

Intern was er bij SBS 6 discussie of Patty Hart in Aktie kon presenteren. ,,Dat leek me geweldig, zo’n programma is mij op het lijf geschreven. Je moet er levenservaring voor hebben, en veel empathisch vermogen. Waarop de programmadirecteur antwoordde: ‘Met alle respect, Patty, daar hebben we toch echt iemand voor nodig die frisser en fruitiger is dan jij.’ Ik voelde me ontzettend vernederd”, zei de presentatrice eerder tegen LINDA. ,,Aanvankelijk werd ik kwaad, tijdens de kerstdagen heb ik er heel erg hard om gehuild en daarna heb ik besloten om de eer maar aan mezelf te houden.”