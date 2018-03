Patty dolblij met nieuwe haren, Freek ontmoet grootste haai ter wereld

IJs- en sneeuwpret in Nederland! Gerard Joling en Samantha Steenwijk hebben hun schaatsen aangetrokken om nog even van het natuurijs te genieten. Dat Geer na zijn avontuur met Sterren dansen op het ijs zijn schaatskunsten niet is verleerd, is duidelijk te zien.

Een bijzondere dag voor Romy Monteiro. De musicalster is vandaag precies een jaar geleden ten huwelijk gevraagd door haar grote liefde Django. Romy blikt terug op het moment en laat weten dat ze niet kan wachten tot het eindelijk zover is.

Schrijfster Saskia Noort heeft gisteravond een mooie traktatie gehad. En niet in etenswaren! Saskia kreeg een huiskameroptreden van haar dochter Julia en vriendinnen Anne en Diwa. ,,De voordelen van een zingende dochter", schrijft ze bij het videootje.

Enzo Knol staat niet op de lange latten, maar heeft gekozen voor een snowboard. De vlogger heeft naar eigen zeggen de tijd van zijn leven. Daar hoort natuurlijk een foto bij waarop hij enthousiast met gespreide armen op de piste staat.

Misschien herken je Dreetje in één keer of misschien moet je even twee keer knipperen met je ogen. Sterrenfotograaf William Rutten vindt in ieder geval dat André Hazes goed is opgedroogd. Oordeel zelf!

Buddy Vedder trakteert zijn fans op Instagram vandaag met een digitaal kusje. De acteur is in Parijs en meent dat het daar warmer is. Over zijn muts wil hij nog wat kwijt: ,,Het is een fashion keuze."

Ook huisdieren kunnen genieten van een dikke pak sneeuw. De harige viervoeter van Jochem van Gelder is al de hele dag in hogere sferen volgens zijn baasje. 'Cleo de sneeuwschuiver', luidt haar bijnaam.

Patty Brard kan er voorlopig weer tegenaan! De polderdiva heeft nieuwe extensions en is weer helemaal blij met haar nieuwe coupe. ,,Wat kun je toch blij zijn met schoon haar", schrijft Patty bij een kiekje waarop ze haar nieuwe kapsel showt.

De familie Borsato is helemaal in hun nopjes in het Duitse Winterberg. Het gezin viert vakantie in de sneeuw en een foto van het complete stel op de piste kan natuurlijk niet uit blijven. Daarom deelt Leontine een kiekje waarop het hele gezelschap lachend in de camera kijkt.

De dag van Freek Vonk kan niet meer stuk. De tv-bioloog heeft namelijk de grootste vis ter wereld ontmoet: de walvishaai. Vonk noemt het een magisch moment en deelt een foto waarop het spectaculaire beest te zien is. Zijn volgers reageren verbluft. 'Wat ontzettend mooi!' en 'Hoe bijzonder!', klinkt het in de reacties.