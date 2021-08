Patty gaat met de benen wijd het weekend in en Thorn heeft babynieuws

Podcast Hannibal Lecter, Candyman en de top 5 ‘gedenk­waar­di­ge griezels’

26 augustus Van de moderne klassieker Candyman verschijnt deze week een nieuwe versie, maar Gudo en John van de wekelijkse podcast MovieInsiders zien vooral een mooie aanleiding het origineel uit 1992 weer eens af te stoffen. In hoeverre was deze even enge als maatschappijkritische horror zijn tijd ver vooruit? En wat zijn andere gedenkwaardige griezels uit de filmgeschiedenis? Tijd voor een verse top 5.