Patty: ‘Liefst schoon ik heel het internet op om geen oude foto’s te zien’

Ze heeft er net een paar dagen Bangkok op zitten. Patty Brard (63) begon in Thailand met een korte vakantie om zich daar deze week voluit te richten op de opnamen van een nieuw programma: Expeditie Schoonmoeder.



,,Ik ga hier op een exotisch eiland aan de slag met mannen en vrouwen die een moeizame relatie hebben met hun schoonmoeder. Ver weg van de dagelijkse beslommeringen, familie en anderen. Alleen zij met mij op een eiland. Kijken of het dan écht zo slecht gesteld is met hun relatie”, aldus Brard. ,,Dat kán bijna niet.”



Niet zonder trots vertelt Patty Brard dat TLC, de zender waar Expeditie Schoonmoeder in juni wordt uitgezonden, ‘bij de kijkers een onderzoekje heeft gedaan’. ,,Wie het programma het best kan presenteren.”



