Patty moet Antoine uit pyjama krijgen en Sandra heeft nog altijd moeite met kerstboom

Advocaten Nirvana beroepen zich op verjaring in rechtszaak over albumhoes

Nirvana beroept zich op verjaring in de rechtszaak van Spencer Elden, de baby op de albumhoes van het album Nevermind (1991). De inmiddels 30-jarige Elden klaagde de band eerder dit jaar aan vanwege kinderporno, omdat hij destijds te jong was om toestemming te geven om naakt op de cover van de plaat te staan. Advocaten van de voormalige Amerikaanse grungeband zeggen dat de zaak te laat is ingediend, meldt Billboard.

25 december