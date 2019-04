Paul de Leeuw met Simone Kleinsma in Hello Dolly

Dat hebben MediaLane en De Theateralliantie, die het stuk samen produceren, vandaag bekendgemaakt. Kleinsma en De Leeuw stonden 28 jaar geleden al eens samen in een musical; toen waren zij gezamenlijk te zien in Les Misérables . De musical Hello Dolly! vertelt over een koppelaarster die zichzelf heeft voorgenomen de selfmade miljonair Horace Vandergelder voor zich te winnen. Zij doet dit terwijl de twee winkelbedienden van Vandergelder voor het eerst naar New York reizen om echte liefde te vinden. Kleinsma speelt de rol van Dolly Levi; De Leeuw zal te zien zijn als Horace Vandergelder. De komiek deelt de rol met een andere acteur, van wie de naam later wordt bekendgemaakt.

Jan Rot

Hello Dolly! werd in het seizoen 2005-2006 voor de laatste maal in Nederland opgevoerd, toen met Willeke Alberti in de hoofdrol. De musical was onlangs op Broadway een gigantische hit met Bette Midler in de titelrol.

De nieuwe Nederlandse versie wordt gemaakt door De Theateralliantie en Medialane, het bedrijf van Iris van den Ende. Voor de vertaling tekent zanger Jan Rot. De musical zal vanaf februari 2020 in de Nederlandse theaters te zien zijn; de première is op 8 maart in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De kaartverkoop van de meeste theaters is al van start.