Paul de Leeuw over gedrag achter de schermen: Ja, ik ging wel eens te ver

Paul de Leeuw heeft gisteravond in het tv-programma Boerderij van Dorst toegegeven dat hij wel eens te ver ging in zijn gedrag achter de schermen. Hij stelde dat hij voor een opname altijd een beetje aan het pesten was. ,,Je gaat soms over de grens, ja. En dan moet je gecorrigeerd worden.”

Het gesprek aan de ontbijttafel tussen gasten Paul de Leeuw, NOS Journaal-presentatrice Simone Weimans en Raven van Dorst vond plaats vóór de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Toch waren er opvallend veel overeenkomsten met de discussie die op gang kwam na de onthullingen van de Volkskrant over onder meer de woede-uitbarstingen van Matthijs van Nieuwkerk naar zijn redactie toe.



De Leeuw legt uit dat hij minder fel wordt naarmate hij ouder wordt. ,,Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dit zien en die zouden zeggen: hij was zo irritant en naar.” Hij legt zijn gedrag uit: ,,Je streeft naar het perfecte en het ultieme en dan neem je iedereen mee in je enthousiasme. Voordat ik opging was ik altijd een beetje aan het pesten met iedereen. Niet naar, maar om mezelf scherp te krijgen. Het vervelende jongetje was ik dan. Het moment dat ik het toneel op kwam, was ik die leuke presentator.”



Volgens Weimans kan dat in de huidige tijd niet meer. ,,Dat vervelende, daar word je gewoon op aangesproken.” De Leeuw stelt dat hij wel eens intimiderend over kon komen. ,,Ik had toch altijd het hoogste woord.” Ook geeft hij toe dat ‘het opnaaien’ wel eens te ver ging.

‘Een ster moet gecorrigeerd worden’

Weimans spreekt vervolgens een tekst uit, die ook zomaar van toepassing had kunnen zijn op de huidige situatie rond De Wereld Draait Door: ,,Als je niet wordt gecorrigeerd en je bent een ster, dan ga je maar door en denk je dat alles kan. Niemand die zegt: doe even normaal. Dan wordt het je bestaan. Dan creëer je een soort monster.”



Dat is herkenbaar voor De Leeuw. ,,Je gaat soms over de grens, ja. En dan moet je gecorrigeerd worden. Ik denk wel: gelijkheid kan er ook voor zorgen dat het vlak wordt. Soms heb je ook wel even temperament nodig om de boel scherp te krijgen.”



Sinds afgelopen weekend is er veel te doen over het gedrag van presentatoren achter de schermen. Matthijs van Nieuwkerk blijkt achter de schermen bij De Wereld Draait Door jarenlang woede-uitbarstingen te hebben gehad. Dit zorgde voor medische klachten bij diverse redactieleden. Ook het niet ingrijpen van destijds BNNVara-baas Frans Klein, die inmiddels de grote baas bij de NPO is, is onderwerp van discussie.



