Paul Elstak komt naar Foute Party van Qmusic

Qmusic staat deze week in het teken van de Top 500 van de jaren 90. Paul Elstak heeft de lijst al negen keer aangevoerd met zijn hit Rainbow in the Sky. Hij stond ook al vier keer op de eerste plaats in de Top 500 van het Foute Uur en is daarmee recordhouder. Rainbow in the Sky kwam in september 1995 uit en is na 25 jaar nog altijd populair. Onlangs kreeg Elstak nog een platina plaat voor zijn hit. Afgelopen december vierde hij de 25ste verjaardag van zijn hitsucces in het Gelredome.