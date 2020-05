Paul McCartney blaast optreden Goffertpark af

In een verklaring laat Paul weten te balen van de beslissing die met het oog op de huidige omstandigheden wel genomen moest worden. ‘We keken er erg naar uit om jullie allemaal te zien deze zomer voor iets wat ongetwijfeld erg leuk was geweest. De band en ik vinden het erg jammer dat we niet kunnen komen, maar het zijn ongekende tijden en het welzijn en de veiligheid van iedereen gaat voor.’



Het was niet mogelijk om een vervangende datum te vinden voor het optreden dat op vrijdag 29 mei gepland stond. Toch kijkt Paul opgewekt naar de toekomst. ‘Ik hoop dat jullie gezond blijven en we kijken uit naar betere tijden. We will rock you again.’