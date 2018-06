Paul McCartney komt met nieuw album

McCartney Egypt Station begint met het eerste nummer als 'beginstation' en ieder nummer is een volgend station. ,,De muziek maakt als het ware een reis door'', zegt de zanger in een verklaring.

Het album heeft veertien nummers en bevat de singles I Don't Know en Come On To Me. Het laatste album van het oud-Beatleslid, NEW, dateert van 2013.