Paul McCartney treedt in mei op in Goffertpark

Het concert is onderdeel van zijn Freshen Up-tournee waarmee hij al meer dan een jaar de hele wereld over reist. Hij gaf shows in twaalf verschillende landen, maar nog niet in Nederland. Het is voor 77-jarige McCartney de eerste keer dat hij Nijmegen aandoet.

..Dit is mijn eerste bezoek aan Nijmegen en ik heb er goede dingen over gehoord. Het is altijd bijzonder om op te treden in steden waar we nooit zijn geweest”, aldus McCartney, die in 2016 voor het laatst in ons land optrad. ,,Sinds de laatste keer dat we in Nederland waren, hebben we de show opgefrist en zien ernaar uit om enkele nieuwe nummers van het laatste album te spelen, naast de nummers die we altijd graag brengen.”