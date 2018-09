Paul McCartney zag God toen hij high was

Miljoenen­jacht begint weer! Herinner jij je 'zure' Neelie nog?

8:42 Hoeveel flappen mag Linda de Mol vanaf vanavond uitdelen in het nieuwe seizoen van Postcodeloterij Miljoenenjacht? De koningin van RTL komt voor de 33ste keer in actie als ze er achtereenvolgens vijf keer een gigantisch bedrag uitdoet. 'De bank' maakte dit jaar in totaal al 1.576.000 euro over. Hoe ging dat ook alweer?