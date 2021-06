Paul Verhoeven maakt weer kans op Gouden Palm

Benedetta beleeft zijn wereldpremière op het festival aan de Côte d’Azur, zo heeft directeur Thierry Fremaux bekendgemaakt. Het is de tweede keer dat Verhoeven in de competitie is opgenomen. In 2016 deed de nu 82-jarige Nederlander mee met zijn thriller Elle , over een vrouw die haar verkrachter opspoort.

Verhoeven opende het festival in 1992 met zijn thriller Basic Instinct. Benedetta, die in oktober in Nederland te zien is, is een van de 24 titels in de selectie dit jaar. De jury kent diverse prijzen toe, waaronder de Gouden Palm, de hoofdprijs op het festival. Andere regisseurs die met hun nieuwe film meedingen zijn onder meer oudgedienden als Francois Ozon, Nanni Moretti, Wes Anderson, Bruno Dumont en Jacques Audiard.