Paula Abdul valt keihard van podium tijdens concert

videoDe Amerikaanse zangeres en choreografe Paula Abdul is zaterdag tijdens een concert in de Verenigde Staten keihard van het podium gevallen. Volgens toeschouwers gleed de 56-jarige ster uit op haar ultrahoge paalhakken en viel ze zeker anderhalve meter naar beneden. Abdul kwam met de schrik vrij, want een paar seconden later hervatte ze haar optreden en maakte het probleemloos af.

Paula Abdul toert momenteel met haar Straight Up Paula! 2018 Tour door Amerika. Een fan deelde zondag op YouTube een filmpje waarin de zangeres het nummer The Promise Of A New Day uit 1991 zingt. Op een gegeven moment moedigt ze het publiek aan om mee te klappen, waarbij ze naar de rand van het zo te zien spekgladde podium loopt en daar uiteindelijk vanaf valt.

Hoewel haar woordvoerder niet heeft gereageerd op vragen van verschillende Amerikaanse media, lijkt Paula niet gewond geraakt bij de val. Ze heeft nog geen concerten afgezegd. Straight Up Paula! is de eerste solotournee van de zangeres in 25 jaar. Ze viert met de toer het dertigjarig jubileum van haar eerste studioalbum Forever Your Girl.

Abdul werd wereldberoemd door haar choreografieën voor onder anderen The Jacksons en Janet Jackson. Later ging ze zelf ook zingen. Een van haar bekendste hits is Straight Up.