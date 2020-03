Pauw zendt interviews uit ná de dood: ‘Het is niet per se zwaarmoedig’

Wat is het uitgangspunt voor het Laatste Woord?

Jeroen Pauw: ,,Als je overlijdt en een zekere mate van bekendheid hebt, dan zijn er allerlei mensen die vertellen wat voor persoon je bent geweest. Wat je belangrijkste werk is geweest. Noem het hele rijtje maar op wat er in necrologieën verschijnt. Ik heb een aantal jaren terug gedacht: zou het niet interessant zijn om een gesprek op te nemen en de mensen te vragen: wat vind je er eigenlijk zelf van? En dan in de wetenschap dat het interview na hun overlijden wordt uitgezonden. Hoe bijzonder, spannend of leuk zouden die gesprekken worden? Met vragen als: hoe kijk je terug op je leven? Geloof je in een leven na de dood? Wie staan er bij de kist? Heb je een doodsangst?’”