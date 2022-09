Peiling Ipsos: nog maar de helft van Nederland ziet monarchie zitten

Het onderzoek van Ipsos is uitgevoerd in opdracht van Republiek, voorheen het Republikeins Genootschap. Rond Koningsdag was de NOS nog opdrachtgever voor de enquête.



,,Koningsdag is traditioneel het moment voor dit soort peilingen, maar dat vinden wij niet helemaal eerlijk. De oranjetompoucen zijn dan al in huis, iedereen heeft zin in een feestdag,’’ verklaart Republiek-voorzitter Floris Müller de ‘extra’ peiling. ,,Daarbij: naar het vertrouwen van de Nederlanders in premier Rutte wordt ook niet één keer per jaar onderzoek gedaan, waarom zou je dat bij een instituut als de monarchie wel doen?’’



De daling van 58 naar 51 procent noemen de onderzoekers van Ipsos ‘significant’. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat slechts 26 procent van de Nederlanders voorkeur heeft voor een republiek als staatsvorm. De resterende 23 procent weet het niet of heeft geen mening.

Müller: ,,Dat er weinig steun is voor een republiek ligt volgens ons vooral aan gebrekkige informatievoorziening en aan de eeuwige bangmakerij vanuit de hoek van monarchisten. Zij stellen dat we iemand als Donald Trump aan het roer krijgen. Terwijl ook uit dit onderzoek blijkt: slechts 17 procent van de Nederlanders wil een president met politieke macht, zoals in Amerika en Frankrijk. Een parlementaire republiek, waarbij de macht bij het parlement ligt en het presidentschap puur een ceremoniële functie is, zoals in Duitsland, wordt door 51 procent van de respondenten de beste optie genoemd als de monarchie zou worden afgeschaft.’’

Felle protesten

Op Prinsjesdag en ook donderdag, tijdens een werkbezoek van koning Willem-Alexander in Nijmegen, kregen de Oranjes te maken met felle protesten, compleet met middelvingers en boegeroep. Müller: ,,Dat waren wij niet. Het lijkt me dat dit demonstranten waren die teleurgesteld zijn in de regering, met Willem-Alexander als het hoofd daarvan. Wij ageren niet tegen de personen, maar tegen het instituut. En daar krijgen we, blijkt uit deze Ipsos-enquête, steeds meer steun voor.’’

