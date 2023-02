Penn Badgley wilde geen intieme scènes meer in Netflixserie You

Penn Badgley heeft aan de maker van de Netflixserie You , waarin hij de hoofdrol speelt, gevraagd of hij geen intieme scènes meer hoefde te spelen. Dat vertelt de acteur in de podcast Podcrushed, naar aanleiding van de première van het vierde seizoen donderdag.

,,Dit was een beslissing die ik voor de opnames al had genomen. ‘Wil ik mezelf terugzetten op een carrièrepad waar ik altijd de romantische hoofdpersoon speel?’ Trouw in elke relatie, zeker in een huwelijk, is belangrijk voor mij. Het kwam tot op een punt waarop ik dacht: ik wil dit niet meer. Daarom zei ik dat ik graag helemaal geen intieme scènes meer wilde spelen”, vertelt Badgley.

In de eerste drie seizoenen van de Netflixserie had Badgley’s personage Joe meerdere seksuele escapades met diverse vrouwen. Ondanks deze karaktertrek, begreep maker Sera Gamble het verzoek van de acteur. ,,Ze was erg blij dat ik eerlijk was”, zegt Badgley. ,,Haar reactie was erg positief. Er was een flinke afname in het aantal intieme scènes.”

