Per Seconde Wijzer-finalist: Het gaat me niet om het geld, maar om de eer

De redactie ging niet mee in de argumentatie van Van Meerwijk. Hij waagde er nadien nog een aantal mails aan, maar kwam er met de redactie van Per Seconde Wijzer niet meer uit. ,,Ik deed niet mee voor het geld, dus het is niet dat ik dat alsnog probeer te krijgen. Het is meer een kwestie van eer. Daarom doen de reacties op sociale media me extra goed, volgens mij is Twitter nog nooit zo eensgezind geweest. Ik heb er in ieder geval een gesigneerd t-shirt van Vitesse aan overgehouden. Die boden ze me als troost aan via Twitter.”



Van Meerwijk was vanochtend ook te horen op Qmusic. Omdat de opnames twee weken geleden al plaatsvonden, heeft hij ‘er best mee gezeten’. ,,Wat er nu gebeurt, is heel mooi om mee te maken. Maar ik blijf erbij: haal het woord Superbowl weg en het heeft niets met sport te maken. Ik heb me bewust opgegeven voor deze quiz die juist over sport gaat. We kunnen erover twisten of dit algemene kennis is, maar daar heb ik me niet voor opgegeven",vertelde hij.



Uit handen van Per Seconde Wijzer-presentator Erik Dijkstra, die de show sinds vorig jaar presenteert, kreeg Jeroen een museumjaarkaart en een klokje. ,,Het is wat het is. Ik kan niet anders zeggen: u was een geweldige kandidaat, maar u bent gestrand op de laatste vraag’’, waren zijn laatste woorden. Dijkstra is vandaag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.