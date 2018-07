Perfect liefdesweekend voor Iris van den Ende en haar Vincent op Mallorca

Het lukte Chantal, die een lange zwarte jurk droeg, om zonder haar steun en toeverlaat op make-upgebied sterrenvisagist Leco van Zadelhoff de perfecte felrode lipliner op te brengen. De presentatrice, die oppas regelde voor haar drie maanden oude zoontje Bobby, spreekt vandaag bij een selfie van een mooi liefdesweekend in het romantische havenstadje Port de Sóller.



Van de bruiloft van Iris en haar grote liefde Vincent Biekman zijn geen foto's op sociale media te vinden, maar persbureau ANP was aanwezig om officiële foto's te maken en kreeg Joop van den Ende (76) kort te spreken. Hij had de eer om Iris, die straalde in een klassieke creatie met opvallend lange sluier, weg te geven. ,,Ze zag er beeldschoon uit", zei hij na afloop van de ceremonie. ,,Ik had zulke tranen, ik was zo emotioneel. En iedereen om ons heen pinkte een traantje weg. Het was een prachtig moment. Het is een cliché, dat het emotioneel is voor een vader om je dochter weg te geven, maar het is gewoon honderd procent waar."