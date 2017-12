Persoonlijke chef koningin Elizabeth onthult koninklijk kerstmenu

Er geldt een strikt regime rond het kerstdiner dat de Britse koningin ook dit jaar organiseert in haar landhuis op het landgoed Sandringham. Volgens de voormalig persoonlijke chef van The Queen arriveert het uitverkoren kookteam van de koninklijke familie daar een paar dagen voor Kerstmis om met de voorbereidingen te beginnen.

Meghan Markle, de kersverse verloofde van prins Harry, schuift op Eerste Kerstdag ook aan. Het is te hopen dat ze is geïnformeerd over de regels, want van koningin Elizabeth is bekend dat ze veel waarde hecht aan punctualiteit.

Darren McGrady, die het koningshuis jarenlang diende, spreekt tegen Britse media van een indrukwekkende voorbereiding op de kerstmaaltijden. ,,Op de dag zelf zijn de koks om 6.00 uur in de keuken om de lunch stipt om 13.00 uur te serveren. Geen minuut vroeger of later. Daarna komt de familie samen om naar de speech van de koningin te kijken. Om 16.00 uur volgt de middagthee, het buffet start om 20.00 uur.''

Op schraagtafels liggen cadeautjes die zijn klaargemaakt voor alle familieleden. McGrady: ,,Omdat de royals van Duitse afkomst zijn, houden ze vast aan de Duitse tradities.''

Toost

Zoals in veel Britse huishoudens is het kerstmenu elk jaar hetzelfde. De uitgebreide lunch bestaat uit een salade met garnalen of kreeft. ,,En een geroosterde kalkoen met de traditionele bijgerechten als pastinaak, wortels en Brusselse spruitjes.'' Een kerstpudding met cognacboter dient als toetje. 's Avonds staat een uitgebreid buffet klaar, met 16 tot 20 verschillende gerechtjes om uit te kiezen. De koks zijn aanwezig om het verse vlees ter plekke te snijden. De toost die de koningin vooraf met de chef uitbrengt, is traditie. ,,Dat is de enige keer dat de chef in de eetkamer aanwezig is om een glas whiskey met de familie te drinken.''

De koningin en haar man prins Philip zouden een 'no ring, no bring'-afspraak hanteren. Zonder verlovingsring zou voormalig Suits-actrice Meghan Sandringham dus niet zijn binnengekomen. Het landgoed nabij Norfolk werd in 1863 voor 22.000 pond gekocht door koningin Victoria als huwelijksgeschenk voor haar zoon, de 21-jarige Bertie, en zijn 18-jarige bruid Alix. Het is een geliefde bestemming van koningin Elizabeth.

Volledig scherm Meghan is er dit jaar ook bij © EPA

Volledig scherm William en Kate met George en Charlotte. © ANP