Pete Davidson (28) heeft sjans van Dionne Warwick (81) en Behati Prinsloo in schoenencrisis

‘Criminelen wilden op verjaardag Gordon een aanslag plegen op John van de Heuvel’

Een boek over John van den Heuvel en zijn leven onder zware bewaking is dinsdag verschenen. Het boek met de titel John van den Heuvel, een lustrum lang extreme beveiliging is geschreven door zijn Telegraaf-collega Bert Dijkstra. In het boek geeft de 59-jarige Van den Heuvel een inkijkje in de inmiddels vijf jaar waarin hij leeft met zware bewaking.

