Peter Jackson: makers LotR-serie lieten nooit meer iets van zich horen

De Nieuw-Zeelander, die twintig jaar geleden de beroemde Lord of the Rings-films maakte, wilde niet direct ja zeggen. ,,Ik zei: die vraag is onmogelijk te beantwoorden zonder een script te zien”, zo vertelt Jackson in een podcast van The Hollywood Reporter. “Dus ze zeiden: ‘zodra we de eerste paar scripts hebben, sturen we die op’. Maar die kwamen nooit opdagen. Dat is ook het laatste wat ik erover heb gehoord, wat natuurlijk prima is. Ik klaag niet.”

The Lord of the Rings: The Rings of Power gaat volgende maand in première op Amazon. Het is de duurste televisieserie die ooit is gemaakt. Het eerste seizoen kost het streamingplatform 465 miljoen dollar (406 miljoen euro). Ter vergelijking: dramaserie Game of Thrones (HBO) had een productiebudget van rond de 100 miljoen dollar per seizoen. De nieuwe serie speelt zich ver voor het verhaal in de beroemde trilogie van J.R.R. Tolkien af.