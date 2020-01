Peter Koelewijn geridderd in Orde van Oranje-Nassau

Het is woensdag precies zestig jaar geleden dat radiomaker Co de Kloet voor het eerst de single Kom van dat dak af! de ether inslingerde. De respons van de luisteraars was in 1960 overweldigend: het plaatje schoot in één keer naar de eerste plaats van de Nederlandse en Belgische hitlijsten en werd een klassieker.



Het lintje werd Koelewijn vanmiddag in de Wisseloord Studio's in Hilversum, voorafgaand aan het radioprogramma, opgespeld door burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum.



Koelewijn, inmiddels 79 jaar oud, treedt nog steeds sporadisch op.