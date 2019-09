Peter Pannekoek en Lenette van Dongen winnen cabaretprijzen

Peter Pannekoek (33) is voor zijn voorstelling Later was alles beter onderscheiden met de Neerlands Hoop, de cabaretprijs voor de meest veelbelovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief.

Lenette van Dongen (60) won met haar show Paradijskleier de Poelifinario in de categorie Entertainment; Louise Korthals (Alles is er!) en Theo Nijland (En de rest is onzin) viel eveneens de Poelifinario ten deel in respectievelijk de categorieën Engagement en Kleinkunst.



De prijzen werden vanavond uitgereikt in Theater Diligentia in Den Haag door de jury van de VSCD Cabaretprijzen, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

Vragen

De jury onder voorzitterschap van Nico Baars, directeur Westlandtheater de Naald, over Peter Pannekoek: ,,Het Oude is aan het sterven, Het Nieuwe moet nog geboren worden. In zijn tweede solo legt Peter Pannekoek glashelder uit dat we in een tussentijd leven. De man is aan het eind van zijn heerschappij, de vrouw staat aan het begin van de hare.

,,Maar moeten we daarom alles wat niet meer aan onze huidige, verlichte standaarden voldoet maar rücksichtslos veroordelen? Een goede grappenmaker was Pannekoek al, nu blijkt hij ook interessante vragen te stellen. Hij laat bovendien knap zien dat cabaret best, of juíst, kan prikkelen als je een genuanceerd verhaal vertelt.”

Masterclass

En over Lenette van Dongen: ,,We zijn amper twintig seconden onderweg of Lenette van Dongen heeft de hele zaal al aan het dansen. De titel zegt alles: het heerlijke Paradijskleier gaat over het creëren van je eigen nirwana, waarin je je van andermans verwachtingen niets aantrekt. Van Dongen bewijst opnieuw een vakvrouw te zijn door razendsnel te schakelen tussen lach en traan, maar ook door continu betekenisvolle gesprekken te voeren met haar publiek. Ze is in deze voorstelling volledig zichzelf en geeft ons een oergeestige masterclass duurzaam geluk. Haar levenslust spat van het podium.”