Peter Pannekoek krijgt volop bijval na uithaal rond ‘staatsontvoeringen’ naar Rutte

videoCabaretier Peter Pannekoek krijgt massaal bijval op sociale media nadat hij de uithuisplaatsingen van kinderen van toeslagenouders ‘staatsontvoeringen’ noemde in Dit was het nieuws . Hij sloeg de spijker op zijn kop over de ruim 1115 kinderen die nog altijd niet thuis zijn, is de consensus. Zowel Peters naam als de hashtags #1115kinderen en #staatsontvoeringen zijn trending op Twitter.

,,Als er morgen één kind wordt ontvoerd, staat het land in lichterlaaie. Hebben we Amber Alerts, zoektochten in bossen’’, sprak Peter gisteravond voor het oog van 1,2 miljoen kijkers op NPO 1. Nu zijn er 1115 kinderen van huis, wordt er al zes maanden ‘aan gewerkt’, maar is er nog geen enkel kind thuis, aldus Peter over de constatering van Kamerlid Pieter Omtzigt deze week.

Het kabinet erkende een halfjaar geleden dat er tussen 2015 en 2020 meer dan 1115 kinderen van ouders die slachtoffer werden van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. De kinderen kwamen terecht bij een pleeggezin of een instelling. Premier Mark Rutte noemde de kwestie ‘zeer ernstig’ en beloofde er goed naar te kijken. Het is ‘mindblowing’ dat de kinderen zes maanden later nog steeds niet met hun ouders zijn herenigd, stelde Pannekoek gisteravond.

,,Er wordt gezegd dat er een team op zit, er wordt hard aan gewerkt’’, vertelde de komiek. ,,Stel, er zitten vijftig mensen bij de inspectie op deze zaak, die kunnen toch wel één kind per week terug krijgen?’’ Hij begrijpt niet dat er (tot nu toe dan) nauwelijks ophef over is. ,,Ik twijfel de hele tijd: of wij beseffen niet hoe erg het is, of we beseffen het ergens wel, maar we willen het gewoon niet zien, omdát het zo erg is’’, aldus Peter.

Staatsontvoeringen

Om de ernst van de situatie duidelijk te maken, is maar één term passend, vindt hij. ,,Ik zou het woord willen munten, zodat we beseffen hoe erg het is, dit zijn gewoon staatsontvoeringen. Het zijn ontvoeringen door de staat.’’

Op Twitter krijgt de cabaretier vrijwel unaniem bijval en lof voor het aankaarten van het onderwerp. Alleen al zijn eigen tweet met het fragment werd binnen een paar uur 4400 keer geliket en ruim 1200 keer geretweet, terwijl andere versies ook honderden likes verzamelden, met bijschriften als ‘treffend’ en ‘bijzonder sterk verwoord’. Ook Pieter Omtzigt deelde het fragment.

Humbert Tan sprak op NPO Radio 1 met een moeder van wie vijf kinderen uit huis werden geplaatst:

