Peter Plasman doneert gewonnen pokerprijs aan stichting Peter R.

Sms'jes Meghan openbaar in zaak tegen Britse tabloids

Sms’jes en e-mails die Meghan in 2018 stuurde naar haar toenmalige perschef Jason Knauf zijn openbaar gemaakt door een rechtbank in Londen. In de berichten schrijft de hertogin van Sussex onder meer dat Harry constant achter de broek gezeten werd door zijn familie over de band met haar vader Thomas Markle.

11:31