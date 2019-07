Peter R. de Vries over aanvaring met Genee: Hij is belust op een relletje

De voorlaatste uitzending van Café Hendriks & Genee van dit seizoen werd groots aangekondigd: Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet zou als gast aanwezig zijn en dat gegeven alleen al zou gelijk moeten staan aan vuurwerk. Sprake van vuurwerk was er zeker, maar níet tijdens het interview met Baudet. De echte clash ontstond namelijk tussen tafelgast Peter R. de Vries en presentator Wilfred Genee. De Vries werd onder vuur genomen door Genee en medepresentator Hélène Hendriks over bijna alles wat er in zijn lange carrière was voorgevallen. Het gesprek ging er op zijn zachtst gezegd pittig aan toe en De Vries kon het dan ook niet laten om zich na afloop hardop af te vragen 'of dit het alweer was'. ,,Dan heb je een hoop van je tijd verspild.” Daarop counterde Genee: ,,Ik had me zo voorgenomen om het gezellig te houden. Is niet helemaal gelukt.”

Relletje

Genee reageerde gisteren al op de aanvaring, maar ook De Vries mocht vandaag zijn zegje doen in RTL Boulevard. ,,Ik vind dat Wilfred zich een beetje in eigen voet heeft geschoten. We kennen hem natuurlijk, hij is belust op een relletje. Hij had me ergens anders voor uitgenodigd, maar kan dan toch de neiging niet onderdrukken om tijdens de show te laten merken dat hij de knipselmap van de afgelopen dertig jaar heel goed heeft doorgelezen en wil je dan over de hoofden van de kijkers heen confronteren met wat dingetjes van twintig jaar geleden. En dan ontspoord zo'n gesprek eigenlijk.”



De Vries noemt de aanvaring met Genee ‘een heel raar en gek gesprek’ en vroeg zich tijdens de discussie met Genee af waar hij nu eigenlijk naartoe wilde. ,,Het was heel rommelig en niet-journalistiek, vond ik", aldus De Vries, die het kan waarderen dat Genee hand in eigen boezem heeft gestoken.



Inmiddels is de lucht weer geklaard tussen de twee heren. Vrijdag schuift de misdaadverslaggever zelfs aan in de radioshow van Genee. ,,Die afspraak stond al en die gaat ook gewoon door hoor.”