Petra Berger: Bij mij ligt geen 40.000 euro op de plank

RTL-weer­man Maurice ontroerd door reacties na blackout tijdens uitzending

6:32 Weerman Maurice Middendorp vindt het ,,hartverwarmend dat mensen zo met me begaan zijn". De meteoroloog van RTL 4 ging gisteravond tijdens het Half Acht Nieuws de mist in doordat hij een blackout had. Daarna ontving hij toch veel steunbetuigingen.