‘Phil Collins werd door ex-vrouw gedumpt met appje’

Ex-vrouw Phil Collins trouwde in geheim in Las Vegas: 'We rekenen met Collins af in de rechtbank’

12 oktober De kogel is door de kerk: Phil Collins (69) en zijn 23 jaar jongere ex-vrouw Orianne Cevey, met wie hij twee kinderen heeft, staan straks lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. De twee liggen volledig met elkaar overhoop nadat de 46-jarige Cevey in Las Vegas is getrouwd met een zakenman, zonder dat Collins ervan afwist. De befaamde In The Air Tonight-zanger eist dat Cevey uit zijn riante optrekje in Miami vertrekt en spant nu een rechtszaak aan om dat voor elkaar te krijgen.