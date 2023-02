Phil McGraw stopt niet met televisiewerk na Dr. Phil: ‘Wil groots terugkeren’

Phil McGraw, bekend van zijn programma Dr. Phil , stopt niet met televisiewerk. Dat vertelde de 72-jarige presentator aan Entertainment Tonight (ET), nadat bekend was geworden dat hij later dit jaar na 21 seizoenen met zijn dagelijkse talkshow Dr. Phil stopt . McGraw verwacht in januari 2024 ‘op een echt grote manier’ terug te keren.

,,Vergis je niet, ik stop niet met televisie. Ik stop met het maken van dagelijkse televisie”, stelde de presentator. McGraw wil primetime televisie gaan maken die iets bijdraagt, vertelde hij. ,,Ik wilde een groter publiek, een groter speelveld, een groter platform dan overdag mogelijk is.”

Wat zijn terugkeer precies gaat inhouden, kan McGraw nog niet zeggen. Wel zei hij over zijn nieuwe project: ,,Mijn inzet om mensen te helpen te doen wat ze moeten doen in hun leven, te leren wat ze nodig hebben in hun leven en hen van dienst te zijn, dat is waar ik me op ga richten. Ik ga geen politieke show doen. Het wordt Dr. Phil.”

Geweldige ervaring

De laatste aflevering van Dr. Phil, waarin McGraw als psycholoog in gesprek gaat met zijn gasten, wordt volgens Amerikaanse media in het voorjaar uitgezonden. De show was in 2002 voor het eerst te zien. ,,Het is een geweldige, geweldige ervaring geweest. We gaan het missen”, zei de televisiepersoonlijkheid daarover.

Vorig jaar verschenen verhalen over de ‘ongezonde werksfeer’ die er bij het dagelijkse televisieprogramma zou hangen. Destijds ontkende Dr. Phil die geruchten met klem. ,,Deze aantijgingen zijn vals en puur en alleen gebruikt om een sensatiestuk te schrijven”, liet zijn advocaat weten.

